На Миколаївщині змінили час комендантської години

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На території Миколаївської області з 22 вересня 2026 року змінюється час комендантської години. Вона діятиме щодня з 01:00 до 05:00. У цей самий період діятиме спеціальний режим світломаскування в режимі повного затемнення

Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов, передає RegioNews .

"З 22 вересня 2026 року на всій території Миколаївської області комендантська година та спеціальний режим світломаскування в режимі повного затемнення діятимуть з 01:00 до 05:00", — повідомив Георгій Решетілов.

Рішення про зміну часу комендантської години ухвалили на засіданні Ради оборони Миколаївської області.

За словами Решетілова, він підписав відповідний наказ №30 від 21 вересня 2026 року.

Таким чином, із 22 вересня обмеження діятимуть у новому часовому проміжку — з першої години ночі до п’ятої ранку.

Нагадаємо, що на Сумщині з 16 вересня комендантська година знову триватиме п’ять годин — з 00:00 до 05:00.