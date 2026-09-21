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21 вересня 2026, 22:56

На Миколаївщині змінили час комендантської години

21 вересня 2026, 22:56
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Ілюстративне фото: pixabay
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На території Миколаївської області з 22 вересня 2026 року змінюється час комендантської години. Вона діятиме щодня з 01:00 до 05:00. У цей самий період діятиме спеціальний режим світломаскування в режимі повного затемнення

Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов, передає RegioNews.

"З 22 вересня 2026 року на всій території Миколаївської області комендантська година та спеціальний режим світломаскування в режимі повного затемнення діятимуть з 01:00 до 05:00", — повідомив Георгій Решетілов.

Рішення про зміну часу комендантської години ухвалили на засіданні Ради оборони Миколаївської області.

За словами Решетілова, він підписав відповідний наказ №30 від 21 вересня 2026 року.

Таким чином, із 22 вересня обмеження діятимуть у новому часовому проміжку — з першої години ночі до п’ятої ранку.

Нагадаємо, що на Сумщині з 16 вересня комендантська година знову триватиме п’ять годин — з 00:00 до 05:00.

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