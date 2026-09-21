На Київщині засудили колишнього пастора за зґвалтування 13-річної дівчини

Фото: Київська обласна прокуратура

У Київській області суд визнав винним колишнього пастора однієї з церков у зґвалтуванні 13-річної дівчини та вчиненні щодо неї дій сексуального характеру, коли вона не досягла 16-річного віку. Чоловіка засудили до 13 років позбавлення волі

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За матеріалами справи, події почалися у 2022 році, коли чоловік був пастором однієї з церков. Він познайомився з дівчиною, яка відвідувала церковні служби.

На момент першого встановленого епізоду дитині було 13 років. У серпні 2022 року чоловік домовився з нею про зустріч, забрав автомобілем та зґвалтував.

Як зазначають правоохоронці, відповідно до законодавства сексуальні дії щодо особи, яка не досягла 14 років, кваліфікуються як зґвалтування.

Через приблизно півтора року, коли дівчині виповнилося 15 років, чоловік, за матеріалами справи, продовжив вчиняти щодо неї дії сексуального характеру.

Слідство задокументувало ще два епізоди — у березні та квітні 2024 року. За даними правоохоронців, вони були пов’язані з обіцянкою та наданням дівчині грошової винагороди.

Дії чоловіка кваліфікували за ч. 4 ст. 152 та ч. 2 ст. 155 Кримінального кодексу України — зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, та вчинення повнолітньою особою дій сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-річного віку, поєднаних із наданням грошової винагороди.

За сукупністю обвинувачень суд призначив чоловіку покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що ювенальні прокурори Вінницької обласної прокуратури довели в суді вину 45-річного жителя Хмільницького району у ґвалтуванні 14-річної падчерки ч. 3 ст. 152 КК України.