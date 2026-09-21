Майже 50 атак і загиблий: ворог масовано обстріляв Дніпропетровщину
Російські війська впродовж дня майже 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області. Ворог застосовував безпілотники та артилерію. Внаслідок обстрілів загинула одна людина
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.
У Дніпрі внаслідок російських атак пошкоджена інфраструктура, магазин та дитячий садок.
У Нікополі, а також Марганецькій, Покровській, Мирівській та Червоногригорівській громадах Нікопольського району пошкоджені інфраструктурний об’єкт, магазин, приватний будинок та автомобілі. Там загинула людина.
У Зеленодольській громаді Криворізького району російські атаки пошкодили підприємство та автомобіль.
У Миколаївській та Васильківській громадах Синельниківського району виникли пожежі.
Російські війська продовжують атакувати Дніпропетровщину із застосуванням ударних безпілотників та артилерії.
Нагадаємо, що у Вознесенському районі Миколаївської області 21 вересня внаслідок російської атаки загинув трирічний хлопчик. Дитина отримала смертельне поранення під час повітряної атаки, коли перебувала на вулиці.