На Житомирщині сапери знешкодили бойову частину дрона

Фото: Нацполіція

На Житомирщині вибухотехніки поліції вилучили та знищили бойову частину ворожого безпілотника, яку виявили після нещодавніх обстрілів області російськими військами

Про це повідомили у поліції Житомирської області, передає RegioNews .

Після атак армії РФ правоохоронці провели огляд місць ураження та падіння уламків. Під час обстеження вони виявили бойову частину безпілотного літального апарата, що не здетонувала.

За даними поліції, йдеться про осколково-фугасну запалювальну бойову частину БпЛА, яка становила серйозну загрозу для людей.

Фахівці управління вибухотехнічної служби Головного управління Нацполіції в Житомирській області вилучили небезпечний предмет та транспортували його на спеціальний підривний майданчик, де бойову частину було знищено контрольованим підривом.

Правоохоронці закликали громадян бути особливо обережними після обстрілів та нагадали основні правила безпеки:

не наближатися до місць падіння боєприпасів або безпілотників;

не торкатися, не переносити та не намагатися розбирати уламки чи вибухонебезпечні предмети;

у разі виявлення підозрілих предметів, за можливості обмежити доступ до небезпечної території та негайно повідомити поліцію за номером 102 або рятувальників за номером 112.

У поліції наголошують, що навіть пошкоджені уламки ворожих БпЛА можуть містити вибухові елементи та залишатися смертельно небезпечними.

Нагадаємо, що вибухотехніки поліції Чернігівщини знешкодили бойову частину реактивного ворожого безпілотника.