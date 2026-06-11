На Харківщині чоловіки увірвались до чужого будинку та напали на господаря

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У Харківській області судили двох чоловіків, які напали на людину. Відомо, що зловмисники увірвались в чужий будинок

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Інцидент стався у селищі Панютине. Двоє зловмисників заздалегідь спланували напад на місцевого жителя. Коли вони прийшли до його квартири і він відкрив двері, вони вдарили його в обличчя та увірвались всередину.

Зловмисники вимагали в чоловіка гроші та цінні речі. Коли він відмовився, його почали жорстоко бити. Коли він намагався вибігти з квартири, один із нападників наздогнав його й ударив руків’ям пістолета по голові. Вони погрожували йому зброєю, зв’язали йому руки та ноги мотузкою, після чого продовжили побиття. Зловмисники вкрали його мобільний телефон та втекли.

Непритомним чоловіка знайшла його дружина, коли повернулась додому. Потерпілого госпіталізували. Близько тижня зловмисники ховались від поліції, але згодом їх затримали.

На суді вони не визнали провини. Проте суд проаналізував всі докази. Зловмисників засудили до 13 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Київській області затримали чоловіка, який вбив матір. Жінка померла внаслідок жорстокого побиття. Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру.