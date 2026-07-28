Армія РФ вдарила по Херсонщині: є загиблий і поранені, пошкоджено школу та будинки

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Упродовж 28 липня російська армія здійснювала обстріли населених пунктів Херсонщини за допомогою авіації, ствольної артилерії та дронів різних типів

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, п'ять – отримали травми.

Близько 04:30 ворог артилерією вдарив по Херсону - загинув 61-річний місцевий житель, який в момент обстрілу перебував на вулиці.

Також від наслідків авіаудару та застосування російськими військовими дронів в обласному центрі та Чорнобаївці поранень дістали п'ять людей.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, школа, поштове відділення, адмінбудівля, складське приміщення, маршрутне таксі та легковий автотранспорт.

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Нагадаємо, що трагедія сталась у Корабельному районі Херсона. Чоловік загинув через підрив на російській міні.