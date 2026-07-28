19:58  28 липня
На Рівненщині затримали чоловіка з особливо великою партією кратому
19:55  28 липня
На Полтавщині підлітки готували теракт
19:35  28 липня
На Закарпатті командир платив підлеглій, яка не служила
UA | RU
UA | RU
28 липня 2026, 20:19

Армія РФ вдарила по Херсонщині: є загиблий і поранені, пошкоджено школу та будинки

28 липня 2026, 20:19
Читайте также на русском языке
Фото ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Упродовж 28 липня російська армія здійснювала обстріли населених пунктів Херсонщини за допомогою авіації, ствольної артилерії та дронів різних типів

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, п'ять – отримали травми.

Близько 04:30 ворог артилерією вдарив по Херсону - загинув 61-річний місцевий житель, який в момент обстрілу перебував на вулиці.

Також від наслідків авіаудару та застосування російськими військовими дронів в обласному центрі та Чорнобаївці поранень дістали п'ять людей.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, школа, поштове відділення, адмінбудівля, складське приміщення, маршрутне таксі та легковий автотранспорт.

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Нагадаємо, що трагедія сталась у Корабельному районі Херсона. Чоловік загинув через підрив на російській міні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Херсонська область обстріл загиблі
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Росіяни атакували в Чорному морі цивільне судно під прапором Ліберії: воно вже втретє зазнало ударів
28 липня 2026, 22:20
У Рівному завершили слідство щодо резонансної аварії за участю молодого водія
28 липня 2026, 21:54
Прикордонники показали, як ефектно знищили російський танк
28 липня 2026, 21:35
Зустріч Зеленського і Трампа у Вашингтоні: ключові теми переговорів
28 липня 2026, 21:05
На Житомирщині сапери знешкодили бойову частину дрона
28 липня 2026, 20:46
Начальник обласного Держкадастру прийшов до НАЗК з 30 тисячами "зеленими" у тубусі
28 липня 2026, 20:25
На Рівненщині затримали чоловіка з особливо великою партією кратому
28 липня 2026, 19:58
На Полтавщині підлітки готували теракт
28 липня 2026, 19:55
На Закарпатті командир платив підлеглій, яка не служила
28 липня 2026, 19:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Юрій Ніколов
Віктор Шлінчак
Всі блоги »