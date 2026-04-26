На Львівщині іномарка влетіла в Mercedes-Benz: серед постраждалих дитина

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Попередньо, 45-річний водій Renault Master зіткнувся з Mercedes-Benz із причепом, за кермом якого був 49-річний чоловік. Внаслідок ДТП постраждали п'ятеро пасажирів Renault Master. Це жителі Луцька віком 58 та 57 років, а також троє жительок Рівненщини віком 13, 22 та 47 років.

"За цим фактом слідчі Яворівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", - повідомили в поліції.

