Смертельные ДТП на Буковине: Mercedes-Benz сбил женщину, которая шла на красный сигнал

За последние сутки в Черновицкой области произошло сразу несколько смертельных аварий. В полиции начали уголовные производства

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

Предварительно в городе Кицмань 58-летний водитель Mercedes-Benz сбил 36-летнюю женщину. Она переходила дорогу на красный сигнал светофора. От полученных травм, к сожалению, женщина погибла на месте.

Также 31-летний житель Буковки не справился с управлением мотоцикла SPARK и упал. В результате ДТП, к сожалению, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

"Следователи полиции Буковины внесли сведения об указанных фактах аварий в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 и 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

