UA | RU
UA | RU
07 квітня 2026, 20:15

Пачки доларів, фіктивні ФОПи: у Києві прикордонники викрили схему втечі для ухилянтів

Читайте также на русском языке
Фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили зловмисників, які налагодили канал незаконного виїзду чоловіків за кордон в обхід обмежень під час воєнного стану. Були проведені обшуки

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, зловмисники використовували систему "Шлях". Відомо про щонайменше 26 людей, які скористались схемою. В результаті обшуків у Київській та Черкаській областях вилучили 18 тисяч доларів, 58 тисяч гривень, печатки фіктивних ФОПів та інші докази.

"Трьом громадянам оголошено про підозру, ще шість фігурантів викликано на допит. Слідство триває", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, раніше народний депутат Федір Веніславський закликав посилити мобілізацію у великих містах. Йдеться зокрема про Київ, Одесу та Харків.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Всі новини »
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
Всі публікації »
Ігор Луценко
Валерій Пекар
Юрій Касьянов
Всі блоги »