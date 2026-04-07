Пачки доларів, фіктивні ФОПи: у Києві прикордонники викрили схему втечі для ухилянтів

Правоохоронці викрили зловмисників, які налагодили канал незаконного виїзду чоловіків за кордон в обхід обмежень під час воєнного стану. Були проведені обшуки

Як з'ясували правоохоронці, зловмисники використовували систему "Шлях". Відомо про щонайменше 26 людей, які скористались схемою. В результаті обшуків у Київській та Черкаській областях вилучили 18 тисяч доларів, 58 тисяч гривень, печатки фіктивних ФОПів та інші докази.

"Трьом громадянам оголошено про підозру, ще шість фігурантів викликано на допит. Слідство триває", - кажуть прикордонники.

