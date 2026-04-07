01:35  07 квітня
"Мене совість не мучить": співак Тарас Тополя чесно зізнався про стосунки з ексдружиною
01:55  07 квітня
Співачка Надя Дорофєєва зізналась про збитки через концерти
07:36  07 квітня
На Дніпропетровщині через атаку дронів загинув 11-річний хлопчик, п'ятеро людей поранені
UA | RU
UA | RU
07 квітня 2026, 11:30

11 тисяч "зеленими" за "подорож" через Тису: прикордонники затримали "туристів" на кордоні

Читайте также на русском языке
Фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Прикордонники Мукачівського прикордонного загону спільно з СБУ та Нацполіцією ліквідували два канали незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Для плану вони готували гумовий човен

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили два незаконні канали переправлення чоловіків через кордон до Угорщини. В обох випадках йшлось про перетин кордону через річку Тиса, небезпечним способом.

У першому випадку правоохоронці затримали двох організаторів, жителів Закарпаття. Вони планували переправити двох порушників через Тису, не попередивши, що глибина річки на обраній ділянці сягає семи метрів. "Послугу" вони оцініли в 11 тисяч доларів.

У другому випадку житель Тернопільської області за 34 тисячі доларів хотів переправити за кордон трьох чоловіків. Для цього плану вони підготували гумовий човен.

Нагадаємо, раніше працівник одного із ТЦК в Одеській області обіцяв зняти чоловіка з розшуку та працевлаштувати на критичне підприємство з подальшим бронюванням, а у разі відмови платити залякував службою на передовій.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
перетин кордону ухилення від мобілізації Закарпаття
Валерій Пекар
Юрій Касьянов
Валерій Чалий
Всі блоги »