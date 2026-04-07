11 тисяч "зеленими" за "подорож" через Тису: прикордонники затримали "туристів" на кордоні

Прикордонники Мукачівського прикордонного загону спільно з СБУ та Нацполіцією ліквідували два канали незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Для плану вони готували гумовий човен

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Правоохоронці викрили два незаконні канали переправлення чоловіків через кордон до Угорщини. В обох випадках йшлось про перетин кордону через річку Тиса, небезпечним способом.

У першому випадку правоохоронці затримали двох організаторів, жителів Закарпаття. Вони планували переправити двох порушників через Тису, не попередивши, що глибина річки на обраній ділянці сягає семи метрів. "Послугу" вони оцініли в 11 тисяч доларів.

У другому випадку житель Тернопільської області за 34 тисячі доларів хотів переправити за кордон трьох чоловіків. Для цього плану вони підготували гумовий човен.

