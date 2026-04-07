Продавали бронь і виїзд за кордон: під підозрою очільник Луганської федерації боксу

Фото: Прокуратура України

Правоохоронні органи викрили організовану групу, яка пропонувала комплексні "послуги" для ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора та Національна поліція, передає RegioNews.

За попередніми даними, щонайменше 40 осіб скористалися схемою.

Фігуранти фіктивно оформлювали військовозобов’язаних на підприємство критичної інфраструктури та оформляли "липові" відрядження, що дозволяло отримати відстрочку від мобілізації та безперешкодний виїзд за кордон.

Вартість "послуг" становила:

"Бронь" – до 8 000 доларів.

"Відрядження" – 10 000 доларів.

Незаконне переправлення через кордон поза пунктами пропуску – до 15 000 доларів.

Додатково клієнтів обкладали щомісячним "податком" у 10 000 грн.

За даними джерел Української правди у правоохоронних органах, головний підозрюваний у справі – очільник Луганської федерації боксу Олександр Матросов. Слідство вважає, що саме він організував схему і залучив до неї ще трьох спільників. Вона діяла в Одесі, Києві, Миколаєві та Тернополі.

Правоохоронці провели понад 50 обшуків. Вилучено:

понад 5 млн грн, техніку, документи, печатки підприємства, ксерокопії документів "клієнтів", мобільні телефони, банківські картки;

транспортні засоби: Lexus, Porsche Macan, BMW X5, Mercedes-Benz;

чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.

Чотирьом учасникам повідомлено про підозру за:

незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України);

перешкоджання діяльності Збройних Сил України (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Двом підозрюваним обрано тримання під вартою без права внесення застави, ще двом – з можливістю внесення застави по 2,6 млн грн. Максимальне покарання за статтями – до дев’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, правоохоронці заблокували шість нових схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок у різних регіонах України. За суми від 2 до 15 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов'язаним уникнути призову через фіктивні документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.