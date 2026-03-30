30 березня 2026, 18:25

На Буковині свідок Єгови відмовився від мобілізації після ВЛК: яке покарання він отримав

Фото з відкритих джерел
Чернівецький апеляційний суд розглянув справу чоловіка, який відмовився від мобілізації після проходження ВЛК. Стало відомо, яке покарання він отримав

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У березні 2024 року в селищі Глибока чоловік у приміщенні ТЦК відмовився від мобілізації. При цьому він знав, що за це може бути кримінальна відповідальність. Суд визнав його винуватим у вигляді трьох років позбавлення волі, проте звільник від відбування покарання з випробуванням строком на один рік. Серед обставин врахували відсутність судимостей, позитивна характеристика за місцем проживання, а також релігійні переконання обвинуваченого (він є Свідком Єгови).

Апеляційний суд переглянув справу. Наголосили, що суд першої інстанції не навів достатніх і переконливих мотивів, які б підтверджували можливість виправлення обвинуваченого без реального відбування покарання.

В результаті чоловіка приговорили до трьох років реального позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція заблокували десять нових схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок. За суми від 3 до 24 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов'язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

ВЛК мобілізація суд Чернівецька область
