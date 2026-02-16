Похищение 13-летней девочки на Буковине: злоумышленника взяли под стражу
Подозреваемого в похищении 13-летнего ребенка в Черновцах заключили под стражу без возможности внесения залога
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
"Черновицкий районный суд города Черновцы поддержал ходатайство прокурора и избрал 37-летнему подозреваемому в похищении ребенка безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее на Буковине задержали 37-летнего мужчину, похитившего 13-летнюю девочку. Злоумышленник заманил ребенка в автомобиль под предлогом подвезти, после чего вывез девочку в дом своих родственников в Черновицком районе, где временно никто не проживает, и удерживал против ее воли. Фигуранту объявили подозрение.
