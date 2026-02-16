Мільйони на неякісні костюми: на Хмельниччині керівництво підрозділу ДСНС отримало підозри

Фото: Прокуратура України

На Хмельниччині 1730 комплектів захисного спорядження для ДСНС на понад 14 млн грн виявилися непридатними для використання через невідповідність технічним вимогам та стандартам

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України) повідомлено начальнику аварійно-рятувального загону спеціального призначення та його заступнику.

За даними слідства, у 2022 році посадовці організували формальний "механізм прикриття" під час закупівлі засобів радіаційного, хімічного та біологічного захисту (костюми, рукавиці, чоботи та транспортні валізи).

Закуплене спорядження не відповідало сертифікатам відповідності та протоколам випробувань, а тому залишилося невикористаним на складах.

"Ці комплекти жодного разу не використовувалися і залишилися непотрібним придбанням. Це не лише розтрата бюджетних коштів, але й питання безпеки особового складу під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій", – зазначив керівник Хмельницької обласної прокуратури Антон Ковальський.

До суду подано клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу та відсторонення від посад.

Як відомо, в 2022 році аналогічна схема з неякісним спорядженням була викрита у Вінницькій області, де посадовці та постачальниця зі Львова завищили вартість комплектів майже вдвічі. Також Чернівецька прокуратура викрила корупцію під час закупівлі службового житла для рятувальників ДСНС.

Нагадаємо, 5 років за ґратами проведе командир ДПСУ, який закупив неякісні шоломи на 36 млн грн. Слідство встановило, що під час укладання та виконання договору на постачання балістичних шоломів командир проявив службову недбалість.