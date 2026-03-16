Росіяни масовано атакували дронами Одещину: пошкоджені дитсадок та багатоповерхівки
Вночі 16 березня ворог знову масовано атакував Одещину ударними безпілотниками
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
"Сили ППО збили більшість ворожих цілей, проте зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури", – йдеться у повідомленні.
У Чорноморську внаслідок атаки пошкоджений фасад та скління дитячого садка, а також прилеглих багатоповерхівок. На щастя, обійшлось без постраждалих.
Спеціальні та комунальні служби працюють над усуненням наслідків.
Нагадаємо, в ніч на 16 березня російські військові атакували Запоріжжя безпілотниками – поцілили по приватному сектору. Внаслідок атаки горіли будинки, постраждали три людини.
13 березня 2026
