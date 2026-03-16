Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Сили ППО збили більшість ворожих цілей, проте зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури", – йдеться у повідомленні.

У Чорноморську внаслідок атаки пошкоджений фасад та скління дитячого садка, а також прилеглих багатоповерхівок. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Спеціальні та комунальні служби працюють над усуненням наслідків.

Нагадаємо, в ніч на 16 березня російські військові атакували Запоріжжя безпілотниками – поцілили по приватному сектору. Внаслідок атаки горіли будинки, постраждали три людини.