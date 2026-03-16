Паралімпіада-2026 завершилася: Україна здобула 19 медалей

Зимові Паралімпійські ігри-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо офіційно завершилися. Збірна України посіла сьоме місце у загальному командному заліку

Про це повідомив Національний паралімпійський комітет, передає RegioNews.

Українські паралімпійці здобули 19 медалей: 3 золоті, 8 срібних і 8 бронзових. За кількістю нагород команда посіла третє місце, поступившись лише Китаю та США.

Українські спортсмени змагалися за 34 комплекти нагород із 79, розіграних у програмі Ігор, у трьох видах спорту із шести представлених:

пара лижні перегони;

пара біатлон;

пара гірськолижний спорт (включаючи пара сноуборд).

Нагадаємо, що Україна бойкотувала церемонію відкриття і фінальні урочистості, оскільки до участі допустили делегації Росії та Білорусі під прапорами своїх країн. Рішення Києва підтримали 14 держав та Євросоюз.

Як відомо, Зимові Паралімпійські ігри 2026 року офіційно стартували 6 березня і тривали до 15 березня.

Для України ці Ігри стали восьмими зимовими Паралімпійськими іграми в історії участі національної збірної команди та другими Іграми, підготовка і виступ на яких відбувалися в умовах воєнного стану в України.

На XIV зимових Паралімпійських іграх Україна була представлена найчисельнішою за роки незалежності національною паралімпійською збірною командою, до складу якої увійшли 25 спортсменів з інвалідністю та 10 спортсменів-лідерів із 11 регіонів: Вінницької, Волинської, Закарпатської, Київської, Львівської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Чернігівської областей та міста Києва.