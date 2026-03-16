У понеділок, 16 березня, близько десятої ранку ворог атакував БпЛА приватний сектор в одному із житлових кварталів Запоріжжя

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Внаслідок атаки пошкоджені будинки: вибиті вікна, понівечені покрівлі та фасади.

Відомо про одну поранену жінку. Їй надається медична допомога.

"Попередньо, під завалами є ще люди. Триває пошуково-рятувальна операція", – додав посадовець.

Оновлено о 10:55: На жаль, одна жінка загинула. Ще дві – дістали поранень, вони під наглядом медиків. Попередьно, під завалами перебуває 16-річна дівчина.

Очільник ОВА закликав громадян до відбою повітряної тривоги перебувати в безпечних місцях.

Нагадаємо, в ніч на 16 березня російські військові атакували Запоріжжя безпілотниками – поцілили по приватному сектору. Внаслідок атаки горіли будинки, постраждали три людини.

Через ранковий удар у місті були знеструмлені понад 7500 абонентів.