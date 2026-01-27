18:45  27 січня
В Україну йде потепління до +14 градусів
12:40  27 січня
У Запоріжжі неповнолітній стріляв у повітря і поранив себе
10:48  27 січня
Різала ножем, звʼязувала та морила голодом: у Києві жінка катувала 9-річного сина
UA | RU
UA | RU
27 січня 2026, 16:33

На Буковині затримали трьох чоловіків, які використовуючи антидронові плащі, намагались потрапити до Молдови

27 січня 2026, 16:33
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Військовослужбовці Чернівецького прикордонного загону затримали трьох порушників на кордоні з Молдовою

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, наряд відділу прикордонної служби "Кельменці" виявив у прикордонні рух трьох невідомих осіб.

"Чоловіки під покровом ночі рухалися в напрямку українсько-молдовського кордону. На місце негайно вирушила група реагування у супроводі оператора безпілотного літального апарата, який виявив порушників та скоординував дії наряду для їх затримання", – йдеться у повідомленні.

Прикордонники встановили, що мешканці Полтавської, Київської та Тернопільської областей використовували антитепловізійні плащі для маскування на місцевості.

Усі затримані зізналися у намірі незаконно потрапити до Молдови. Їм загрожує штраф.

Як повідомлялось, в середині січня на Буковині прикордонники врятували чоловіка, який намагався втекти до Румунії і провалився під лід. 44-річний місцевий житель зізнався, що планував перейти на сусідній берег і дістатися Румунії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Буковина Чернівецька область ДПСУ втеча за кордон Молдова відео
Смертельна ДТП на Буковині: Volkswagen вилетів у кювет
23 січня 2026, 11:20
На Буковині митники вилучили гаджети Apple на пів мільйона гривень
23 січня 2026, 08:30
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
ПАРЄ засудила російські вибори на окупованих територіях у 2023–2024 роках
27 січня 2026, 18:54
В Україну йде потепління до +14 градусів
27 січня 2026, 18:45
На Дніпропетровщині поранена 33-річна жінка, пошкоджено 2 п’ятиповерхівки та газогін
27 січня 2026, 18:43
Смартфони Samsung за оцінкою експертів Алло: що дійсно важливо при покупці
27 січня 2026, 18:32
На Черкащині посадовцю повідомили про підозру через завдані збитки на 5,6 млн грн під час облаштування укриття
27 січня 2026, 18:20
Смертельна ДТП на Буковині: вантажівка збила пенсіонерку
27 січня 2026, 18:10
У Рівному п’яний 50-річний чоловік ударив 29-річного ножем у голову: підозрюваного затримали
27 січня 2026, 18:07
На Львівщині військовий у СЗЧ вдарив поліцейського
27 січня 2026, 17:55
З'явилися нові подробиці розстрілу поліцейських на Черкащині
27 січня 2026, 17:54
Росіяни атакували пасажирський потяг на Харківщині
27 січня 2026, 17:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віталій Портніков
Андрій Герус
Всі блоги »