На Буковині затримали трьох чоловіків, які використовуючи антидронові плащі, намагались потрапити до Молдови

фото: ДПСУ

Військовослужбовці Чернівецького прикордонного загону затримали трьох порушників на кордоні з Молдовою

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, наряд відділу прикордонної служби "Кельменці" виявив у прикордонні рух трьох невідомих осіб.

"Чоловіки під покровом ночі рухалися в напрямку українсько-молдовського кордону. На місце негайно вирушила група реагування у супроводі оператора безпілотного літального апарата, який виявив порушників та скоординував дії наряду для їх затримання", – йдеться у повідомленні.

Прикордонники встановили, що мешканці Полтавської, Київської та Тернопільської областей використовували антитепловізійні плащі для маскування на місцевості.

Усі затримані зізналися у намірі незаконно потрапити до Молдови. Їм загрожує штраф.

Як повідомлялось, в середині січня на Буковині прикордонники врятували чоловіка, який намагався втекти до Румунії і провалився під лід. 44-річний місцевий житель зізнався, що планував перейти на сусідній берег і дістатися Румунії.