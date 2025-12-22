На Житомирщині внаслідок пожежі загинули дві людини
Трагічна пожежа сталася вдень 21 грудня в селі Сали Житомирського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
По прибуттю рятувальників приватний будинок був був повністю охоплений вогнем. На жаль, під час проведення розвідки вогнеборці виявили в одній із кімнат на ліжку обгоріле тіло 52-річного чоловіка. Крім того, під час гасіння рятувальники знайшли тіло 56-річної жінки.
Пожежу ліквідували. Усі обставини події встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, 16 грудня в селі на Київщині внаслідок пожежі загинули дві людини.
