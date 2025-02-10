На Буковині продовжує зростати кількість хворих на ГРВІ

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У Чернівецькій області продовжують фіксувати зростання захворюваності на грип та ГРВІ. За минулий тиждень епідемічний поріг перевищено на 49%

Про це повідомляє Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

Зокрема, зареєстровано 6502 випадків ГРВІ, з них 4131 дитина (64%).

Інтенсивний показник захворюваності ГРВІ на 4,5% більше показника минулого тижня. А також на 49% вище епідемічного порогу, розрахованого для області.

Фахівці МОЗ наголошують, найефективнішими методами профілактики в період респіраторно-вірусних захворювань й епідемій є комплекс з вакцинації та дотримання правил особистої гігієни (миття рук, обробка рук антисептиками, особливо після контакту з поверхнями, як дверні ручки, поручні в транспорті тощо).

Якщо у вас є будь-які симптоми ГРВІ, такі як: головний біль, ломота в м'язах і суглобах, біль у горлі, підвищення температури тіла до 38°с і вище

кашель, необхідно звернутися до лікаря та не займатися самолікуванням.



Нагадаємо, через грип на Рівненщині 28 шкіл перейшли на дистанційне навчання.

Раніше ми повідомляли, що за даними Міністерства охорони здоров'я, у 5 областях зафіксовано незначне перевищення епідпорогу через зростання захворюваності на на ГРВІ, грип та COVID-19.