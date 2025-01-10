Унікальна операція: у Чернівцях лікарі врятували серце немовляти

фото: Василь Павлюк

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів директор медичного закладу Василь Павлюк, повідомляє RegioNews.

Лікар повідомив, що у дитини, вага якої при народженні складала всього 560 грамів, діагностували ваду серця: відкрита артеріальна протока великого діаметра.

За його словами, така патологія не є рідкісною серед немовлят, але у цієї дитини вона погіршувалась значним порушенням розвитку легень, дихальною та серцевою недостатністю, септичним станом.

Операцію на серці із закриття артеріальної протоки дівчинці провели в Чернівцях. На момент проведення оперативного втручання вага дитини становила лише 1600 грамів.

"Найбільший ризик для передчасно народжених немовлят становить саме транспортування між закладами чи підрозділами із дотриманням належного температурного ланцюга та параметрів вентиляції легень, тому було прийнято єдине правильне рішення оперувати дитину на базі закладу, де вона отримує інтенсивну терапію", – зазначив Василь Павлюк.

Він додав, що попереду у прооперованої дівчинки ще довгий шлях відновлення.

Раніше повідомлялося, що у Львові лікарі прооперували 8-річного хлопчика, у якого зрослися нирки.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року київські й львівські трансплантологи вперше в Україні провели операцію з пересадки комплексу серце-легені.