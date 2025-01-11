На Буковині двох керівників благодійних організацій засудили за продаж гуманітарної допомоги

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Суд визнав винними двох керівників благодійних організацій із Миколаївської та Чернівецької областей у продажі товарів гуманітарної допомоги

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Керівник однієї з благодійних організацій на Миколаївщині, заручившись підтримкою знайомого волонтера – керівника благодійної організації на Буковині, організував гуртову торгівлю гуманітарною допомогою, отриманою його благодійним фондом від іноземних донорів.

Гуртові партії медичних халатів та антисептиків фігуранти готові були реалізувати за ціною, нижчою за ринкову. Потенційних покупців шукали серед особистих знайомих та підприємців, надсилаючи комерційні пропозиції. Гуманітарну допомогу вони завезли на зберігання до орендованих складів у Чернівцях та Луцьку.

Правоохоронці затримали буковинця після одержання 600 тисяч гривень виторгу за продаж частини медичних халатів у кількості 18 тисяч штук.

За результатами обшуків на складах виявили та вилучили ще майже 180 тисяч медхалатів та понад 64 тисяч антисептиків на загальну суму понад 15 млн грн.

У підсумку суд призначив зловмисникам покарання у виді 5 та 2,5 років тюрми відповідно.

Нагадаємо, раніше на Буковині затримали "бізнесмена", який заробив мільйони на продажі гуманітарних авто. Машини продавались за готівку, як цивільним громадянам, так і військовим.