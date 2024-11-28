Горами до Румунії: у снігових заметах на Буковині затримали харківʼянина
Прикордонники на Буковині за допомогою дрона виявили чоловіка, який горами намагався дістатися сусідньої Румунії
Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує RegioNews.
Наряд вирушив на перехоплення і затримав "мандрівника". Житель Харкова збирався перетнути держкордон в обхід пунктів пропуску.
Чоловіка доставили до прикордонного підрозділу. Стосовно нього склали адмінпротокол.
Нагадаємо, раніше на Буковині прикордонники викрили ухилянта, який сховався в сидінні буса під ковдрою.
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