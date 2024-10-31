На Буковине задержали двух "народовладельцев", работавших на российские спецслужбы

фото: СБУ

В Черновицкой области сотрудники СБУ задержали двух участников регионального центра движения «Народовластие». По данным следствия, они шпионили за военными и пытались сорвать мобилизацию в регионе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Мужчины скрыто фиксировали направления движения железнодорожных эшелонов ВСУ и публично призвали военнообязанных уклоняться от призыва", - рассказали в спецслужбе.

Один из задержанных – 41-летний местный житель, бывший в прошлом членом запрещенной в Украине коммунистической партии. По данным СБУ, российские спецслужбы заинтересовались им в 2015 году. После 2022 г. ему российские кураторы поручили сформировать собственную агентурную сеть на Буковине.

"Он распространял кремлевские нарративы, отрицал легитимность государственной власти в Украине и пытался создавать альтернативные "органы местного самоуправления". Также по заданию кураторов фигурант агитировал местных мужчин призывного возраста скрываться от ТЦК и шпионил за маршрутами перемещения подвижных составов ВСУ", - говорится.

Второй задержанный – сообщник российского агента, 35-летний местный безработный, надеявшийся избежать мобилизации благодаря сотрудничеству с фигурантом.

Мужчинам сообщили о подозрении в госизмене и несанкционированном распространении информации об ВСУ. Они находятся под арестом.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Харькове 72-летнего ученого-механика, работавшего на военно-промышленном комплексе РФ. В частности, он помогал россиянам усовершенствовать дроны "Шахед".