08:36  08 ноября
В Украине еще более 13 тысяч новых случаев коронавируса
11:37  08 ноября
Правительство уволило четырех заместителей министра экономики
08:08  08 ноября
На Донбассе резко возросло количество обстрелов со стороны российских оккупантов, один военнослужащий ООС погиб
UA | RU
UA | RU
08 ноября 2021, 12:33 2

В Черновцах бешеная белка покусала людей

08 ноября 2021, 12:33 2
Читайте також українською мовою
Фото: Рixabay
Читайте також
українською мовою

В Черновцах бешеная белка покусала двух человек

Как сообщили в пресс-центре Черновицкого городского совета, в городе на карантине находятся две улицы, еще одна и парк является зоной риска, пишет RegioNews.

В частности, карантинные ограничения были наложены на улицу Первомайскую и переулок Топоровский.

Также зоной риска объявили улицу Садовую и парк культуры и отдыха имени Шевченко.

Как добавляют в горсовете, само животное умерло, а пострадавшие сейчас проходят курс иммунизации против бешенства.

Напомним, ранее мы писали, что в Черкассах 42-летнего мужчину покусала бешеная куница.

Черновцы животные

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua