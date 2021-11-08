В Черновцах бешеная белка покусала людей
В Черновцах бешеная белка покусала двух человек
Как сообщили в пресс-центре Черновицкого городского совета, в городе на карантине находятся две улицы, еще одна и парк является зоной риска, пишет RegioNews.
В частности, карантинные ограничения были наложены на улицу Первомайскую и переулок Топоровский.
Также зоной риска объявили улицу Садовую и парк культуры и отдыха имени Шевченко.
Как добавляют в горсовете, само животное умерло, а пострадавшие сейчас проходят курс иммунизации против бешенства.
Напомним, ранее мы писали, что в Черкассах 42-летнего мужчину покусала бешеная куница.
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