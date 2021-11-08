В Черновцах бешеная белка покусала людей

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В Черновцах бешеная белка покусала двух человек

Как сообщили в пресс-центре Черновицкого городского совета, в городе на карантине находятся две улицы, еще одна и парк является зоной риска, пишет RegioNews.

В частности, карантинные ограничения были наложены на улицу Первомайскую и переулок Топоровский.

Также зоной риска объявили улицу Садовую и парк культуры и отдыха имени Шевченко.

Как добавляют в горсовете, само животное умерло, а пострадавшие сейчас проходят курс иммунизации против бешенства.

Напомним, ранее мы писали, что в Черкассах 42-летнего мужчину покусала бешеная куница.