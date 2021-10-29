У Чернівцях вирішили не продовжувати канікули у школах
Школи Чернівців продовжать очне навчання. Канікули закінчаться 1 листопада, тоді діти повернуться за парти
Як пише RegioNews з посиланням на "Суспільне", про це заявив заступник міського голови Юрій Лесюк.
Епідемічні показники у місті в межах норми, відтак потреби вводити карантин у школах немає, вважає він.
"Рішення обласної комісії щодо переходу на дистанційне навчання або продовження канікул є рекомендаційним. Посилювати карантин місто не буде", - сказав Лесюк.
Міськрада відправлятиме класи на ізоляцію, якщо половина дітей у школі захворіє на коронавірус.
Нагадаємо, що у Чернівецькій області вже з 24 жовтня посилили карантинні обмеження.
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