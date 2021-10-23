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23 жовтня 2021, 18:58 214

У Чернівецькій області посилюють карантин

23 жовтня 2021, 18:58 214
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Фото з відкритих джерел
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У Чернівецькій області вже з 24 жовтня посилять карантинні обмеження

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Чернівецької обласної державної адміністрації.

"Комісія ТЕБ та НС пропонує дозволити відвідування закладів громадського харчування, спортивних, культурних, розважальних та інших установи лише за наявності сертифіката про вакцинацію, або документа, що свідчить про одужання від COVID-19. Підходить також ПЛР-тест чи експрес-тест, який чинний 72 години. Таке рішення ухвалили сьогодні, 23 жовтня", - йдеться у повідомленні.

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук зазначив, що наразі область перебуває за крок до "червоної зони". І з кожним днем на Буковині показник захворюваності на коронавірус зростає.

Такі обмеження стосуються й громадського транспорту, нерегулярних та регулярних перевезень в області.

"Крім осіб, які мають один із перелічених вище документів, відвідувати установи спортивного профілю можуть лише спортсмени національних збірних команд України та їхні тренери за умови дотримання санітарних норм. Заборонено проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів тощо. Не можна перебувати у громадських місцях без засобів захисту", - додали в обласній адміністрації.

Відповідні рекомендації вступають в дію завтра, 24 жовтня. Їх дотримання перевірятимуть спеціальні групи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області позначатимуть заклади, де працюють щеплені співробітники.

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