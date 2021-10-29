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29 октября 2021, 14:45 11

В Черновцах решили не продлевать каникулы в школах

29 октября 2021, 14:45 11
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Фото: Рixabay
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Школы Черновцов продолжат очное обучение. Каникулы закончатся 1 ноября, тогда дети вернутся за парты

Как пишет RegioNews со ссылкой на "Суспільне", об этом заявил заместитель городского головы Юрий Лесюк.

Эпидемические показатели в городе в пределах нормы, поэтому необходимости вводить карантин в школах нет, считает он.

"Решение областной комиссии по переходу на дистанционное обучение или продление каникул является рекомендательным. Усиливать карантин город не будет", - сказал Лесюк.

Горсовет отправлять классы на изоляцию, если половина детей в школе заболеет коронавирусом.

Напомним, что в Черновицкой области уже с 24 октября усилили карантинные ограничения.

Черновцы каникулы

 
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