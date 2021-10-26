СБУ викрила посадовців КМДА у справі про завдання збитків державі на 12 млн

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Кіберфахівці Служби безпеки України викрили службових осіб Департаменту комунальної власності міста Києва. Їх підозрюють у привласненні 12 млн грн, призначених на цифрову трансформацію

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

За даними оперативників, схема полягала у махінаціях із тендерними процедурами. По перше, чиновники віддали перемогу у тендері на 40 млн грн без будь-якого конкурсу. По друге, фігуранти провадження складали кошторис послуг із завідомо завищеними показниками.

За попередніми оцінками, внаслідок таких дій місцевий бюджет втратив 12 млн грн. Гроші виводили через конвертаційний центр - на банківські рахунки фіктивних підприємств.

Як встановила СБУ, до організації оборудки причетні щонайменше три установи:

Департамент комунальної власності міста Києва (у структурі КМДА);

Комунальне підприємство Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації";

Приватне підприємство "Лабораторія інформаційних технологій".

Правоохоронці провели 16 санкціонованих обшуків, за результатами яких припинили діяльність незаконного конвертаційного центру, а також вилучили записи "чорної" бухгалтерії, котрі свідчать про привласнення державних грошових коштів на загальну суму 12 млн грн.

Наразі планується проведення судово-економічної та комп’ютерно-технічної експертиз.

Нагадаємо, 4 жовтня Київська міська прокуратура спільно з правоохоронцями проводили обшуки в комунальному підприємстві з утримання зелених насаджень Голосіївського району.

Також у Державному бюро розслідувань стверджують, що посадовці КМДА через оборудки з нерухомістю завдали збитків громаді на 150 млн грн.