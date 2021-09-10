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10 вересня 2021, 10:18 124

На дорогах України запрацювали ще 20 камер автофіксації порушень

10 вересня 2021, 10:18 124
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Фото: з відкритих джерел
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У п'яти містах та одній області запрацювали ще 20 приладів системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху

Як передає RegioNews, про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

З 10 вересня на автомобільних дорогах Полтавської області, а також у містах Кременчук, Миколаїв, Полтава, Харків та Чернівці запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі", - йдеться у повідомленні.

Також опубліковано перелік розміщень нових приладів фіксації:

Полтавська область

  • на 324 км+515 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу м. Полтава (обмеження швидкості 90 км/год)
  • на 319 км+374 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу м. Полтава (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 30 км+459 автодороги М-22 напрямок спрямування приладу м. Полтава (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Кременчук

  • вул. Андрія Ковальова, 17, напрямок спрямування приладу вул. Козацька (обмеження швидкості 50 км/год)
  • просп. Свободи, 69-А напрямок спрямування приладу вул. Родимцева (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Миколаїв

  • просп. Героїв України, 9-Т, напрямок спрямування приладу вул. Пушкінської (обмеження швидкості 50 км/год)
  • просп. Богоявленський, 140, напрямок спрямування приладу у напрямку вул. 295-ї Стрілецької Дивізії (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Полтава

  • вул. Великотирнівська, 19, напрямок спрямування приладу вул. Івана Мазепи (обмеження швидкості 50 км/год)
  • вул. Героїв АТО, 31, напрямок спрямування приладу вул. Квіткова (обмеження швидкості 50 км/год)
  • вул. Маршала Бірюзова, 35/14, напрямок спрямування приладу вул. Квітки Цісик (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Харків

  • просп. Науки, 60-А, напрямок спрямування приладу вул. Новгородська (обмеження швидкості 50 км/год)
  • просп. Науки, 7-В, напрямок спрямування приладу вул. Бакуліна (обмеження швидкості 50 км/год)
  • просп. Московський, 86-А, напрямок спрямування приладу вул. Нікітіна (обмеження швидкості 50 км/год)
  • просп. Льва Ландау, 27, напрямок спрямування приладу вул. Маршала Федоренка (обмеження швидкості 50 км/год)
  • вул. Полтавський Шлях, 79, напрямок спрямування приладу вул. Семінарська (обмеження швидкості 50 км/год)
  • Білгородське шосе, 1, напрямок спрямування приладу вул. Комуни (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Чернівці

  • Старожучківський Шлях, напрямок спрямування приладу вул. Білоруська (обмеження швидкості 50 км/год)
  • Старожучківський Шлях, напрямок спрямування приладу вул. Старокостянтинівська (обмеження швидкості 50 км/год)
  • вул. Винниченка, 116, напрямок спрямування приладу вул. Степова (обмеження швидкості 50 км/год)
  • вул. Винниченка, 97, напрямок спрямування приладу вул. Жасмінна (обмеження швидкості 50 км/год)

Нагадаємо, що 26 липня на автомобільних дорогах двох областей та двох великих міст почали працювати камери фіксації правопорушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі.

Раніше повідомлялось, що перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив, що за період автоматичної фіксації ПДР кількість порушень зменшилася увосьмеро.

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