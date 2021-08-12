На Буковине ребенок прятался от родителей в лесу

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В с. Чудей Черновицкой области разыскали 15-летнюю девушку, которая ушла из дома и не вернулась

Как сообщили в Нацполиции Черновицкой области, все это время она скрывалась от родителей в лесу, пишет RegioNews.

Девушка исчезла в ночь на 10 августа. Ее родители обратились к правоохранителям 11 августа. Девушку разыскивали полицейские, спецназовцы, кинологи и местные жители. К поискам пропавшей привлекли также аэроразведку.

Допросив местных жителей, правоохранители установили, что девушку в последний раз видели возле леса. Там пропавшую и нашли. 15-летняя девушка объяснила, что она ушла из дома и скрывалась в лесу из-за недоразумений с родителями.

Напомним, в Днепре ребенок прострелил себе ногу из винтовки.