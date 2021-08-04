На Буковине госпитализировали семью из-за отравления грибами

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В Черновицкой области из-за отравления грибами госпитализировали троих взрослых и двух детей

Как пишет RegioNews со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Черновицкой области, 4 августа в терапевтическое отделение лечебного учреждения пгт Путила госпитализировали 5 жителей города Новоднестровск Днестровского района.

Отмечается, что среди пострадавших – двое детей, 2008 года рождения.

Как выяснилось, люди собрали грибы в лесу вблизи села Селятин, которые они впоследствии приготовили и употребили.

"Через некоторое время самочувствие людей ухудшилось, поэтому они обратились в лечебное учреждение, куда они были госпитализированы с предварительным диагнозом – отравление грибами", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что состояние пострадавших – средней тяжести.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области семь человек отравились грибами.