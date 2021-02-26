Ляшко назвав умову, коли Чернівецька область може потрапити в "червону" зону

МОЗ 27 лютого може скликати засідання національної комісії ТЕБ та НС для посилення карантинних обмежень

МОЗ 27 лютого може скликати засідання національної комісії ТЕБ та НС для посилення карантинних обмежень

Фото: з відкритих джерел

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що якщо буде рости число госпіталізованих в Чернівецькій області, то це стане підставою для оголошення в області червоного рівня небезпеки.

Про це Ляшко заявив на брифінгу, передає RegioNews.

За його словами, МОЗ вже завтра може скликати засідання національної комісії ТЕБ та НС для посилення карантинних обмежень.

Бо це вже буде третій день, коли індикатори в Чернівецькій області три дні поспіль будуть перевищувати норми. Що буде підставою для оголошення в області червоного рівня епідеміологічної небезпеки", - зазначив Ляшко.

Як повідомлялося, у Чернівцях лікарні переповнені, COVID-пацієнтів будуть направляти в районні установи. У місті загострюється ситуація з поширенням коронавіруса.

Також установи освіти Буковини зобов'язали перейти на "дистанційку", обмежили роботу ресторанів. Обмеження, введені через Covid-19, будуть діяти два тижні.