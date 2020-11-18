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18 ноября 2020, 12:19 81

В Черновцах депутаты поддержали запрет на продажу алкоголя в ночное время

18 ноября 2020, 12:19 81
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Запрет начнет действовать через три месяца, с 1 января 2021 года
Запрет начнет действовать через три месяца, с 1 января 2021 года
Фото: из открытых источников
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В Черновцах депутаты городского совета решили запретить продажу алкогольных напитков в магазинах в ночное время. Алкоголь нельзя будет продавать с 22:00 до 08:00 утра.

Решение было принято на очередной сессии городского совета 22 голосами депутатов, передает RegioNews.

Ограничат продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, пива (кроме безалкогольного) субъектам хозяйствования (кроме тех, что осуществляют деятельность в заведениях ресторанного хозяйства) с 22:00 до 08:00 на территории города", - говорится в сообщении.

Кроме того, проект решения предусматривает поручение Черновицкому отделу полиции Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области и Управлению патрульной полиции в Черновицкой области принимать меры по обеспечению выполнения требований данного решения в пределах полномочий, определенных действующим законодательством Украины.

Ранее сообщалось, что в Черновцах в выходные не будет работать один из крупнейших рынков Украины.

Черновцы алкоголь запрет Постановление депутаты
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