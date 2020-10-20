На Буковині побили одного з кандидатів на посаду голови ОТГ

Поліція розшукує нападників на кандидата

Поліція розшукує нападників на кандидата

Фото: з відкритих джерел

Двоє невідомих нанесли тілесні ушкодження одному з кандидатів на посаду голови об'єднаної територіальної громади в Чернівецькій області. Зловмисники завдали ударів і втекли, тепер їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Як передає RegioNews, про це повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ.

Наголошується, що 46-річний житель міста Заставна заявив у поліцію, що двоє невідомих нанесли йому тілесні ушкодження та втекли з місця події. В ході спілкування з поліцією він повідомив, що є кандидатом на посаду голови місцевої об'єднаної територіальної громади.

Відкрито кримінальну справу за ч. 2 статті 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого процесу). Поліція розшукує нападників на кандидата.

Нагадаємо, у Кропивницькому жорстоко побили кандидата в депутати райради.