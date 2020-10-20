09:49  20 жовтня
В Україні за добу виявили 5469 нових хворих COVID-19
14:49  19 жовтня
Депутатів почнуть штрафувати за відсутність масок у Верховній Раді
08:13  20 жовтня
Ситуація на Донбасі: за добу зафіксовано два порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
20 жовтня 2020, 09:02 4

На Буковині побили одного з кандидатів на посаду голови ОТГ

20 жовтня 2020, 09:02 4
Читайте также на русском языке
Поліція розшукує нападників на кандидата
Поліція розшукує нападників на кандидата
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Двоє невідомих нанесли тілесні ушкодження одному з кандидатів на посаду голови об'єднаної територіальної громади в Чернівецькій області. Зловмисники завдали ударів і втекли, тепер їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Як передає RegioNews, про це повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ.

Наголошується, що 46-річний житель міста Заставна заявив у поліцію, що двоє невідомих нанесли йому тілесні ушкодження та втекли з місця події. В ході спілкування з поліцією він повідомив, що є кандидатом на посаду голови місцевої об'єднаної територіальної громади.

Відкрито кримінальну справу за ч. 2 статті 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого процесу). Поліція розшукує нападників на кандидата.

Нагадаємо, у Кропивницькому жорстоко побили кандидата в депутати райради.

вибори кримінальна справа напад Кандидат Побиття
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Історія миколаївської ОПЗЖ. Як не потрібно вести партійне будівництво на місцях, щоб не розгубити рейтинги
Харківська облрада. П'ять років безрезультатної "дрочки" під керівництвом Скоробогача
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »