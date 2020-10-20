На Буковине побили одного из кандидатов на пост главы ОТГ

Полиция разыскивает нападавших на кандидата

Полиция разыскивает нападавших на кандидата

Фото: из открытых источников

Двое неизвестных нанесли телесные повреждения одному из кандидатов на должность главы объединенной территориальной общины в Черновицкой области. Злоумышленники нанесли удары и убежали, теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

Как передает RegioNews, об это сообщают в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что 46-летний житель города Заставна заявил в полицию, что двое неизвестных нанесли ему телесные повреждения и убежали с места происшествия. В ходе общения с полицией он сообщил, что является кандидатом на пост главы местной объединенной территориальной общины.

Открыто уголовное дело по ч.2 статьи 157 Уголовного кодекса Украины (препятствие осуществлению избирательного процесса). Полиция разыскивает нападавших на кандидата.

Напомним, в Кропивницком жестоко избили кандидата в депутаты райсовета.