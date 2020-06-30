В Черновицкой области решили смягчить карантин
Не смотря на большое количество зараженных коронавирусом в Черновицкой области смягчают карантин: восстановят внутриобластное сообщение и разрешат работу ресторанов и спортзалов.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.
Так, согласно решению областной комиссии, в спортзалах и ресторанах разрешат находится одновременно не более чем десяти посетителям.
В транспорте должны быть заполнены только сидячие места, а пассажиры должны ехать в масках. Также будут проводить температурный скрининг", - указывается в сообщении.
Помимо этого, с 1 июля откроются стадионы и спортивные площадки, будет разрешено проведение индивидуальных и групповых тренировок (до 10 человек) на открытом воздухе.
Напомним, ранее Степанов сообщал, когда откроют детские лагеря в Украине, а также стоит ли носить маску на пляже.