Жителі Заставнівської ОТГ пікетували Чернівецьку ОДА

Учасники пікету проводять акцію щодо сплати податку на доходи фізичних осіб до районного бюджету, а не бюджету Заставнівської ОТГ

Учасники пікету проводять акцію щодо сплати податку на доходи фізичних осіб до районного бюджету, а не бюджету Заставнівської ОТГ

Фото: tva

У Чернівцях кілька десятків мешканців Заставнівської об’єднаної територіальної громади влаштували мирну акцію протесту біля приміщення Чернівецької обласної державної адміністрації. Участь в акції взяли близько 40 осіб.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на АСС.

Мирна акція відбулася за ініціативи Заставнівської ОТГ стосовно сплати податку на доходи фізичних осіб до районного бюджету, а не бюджету Заставнівської ОТГ.

Районна рада разом із Заставнівською адміністрацією забрала від організацій, які зареєстровані в ОТГ, податок на доходи фізичних осіб. Це порушує податковий кодекс й інші закони. До того ж, ці гроші уже були закладені у бюджеті ОТГ. Фактично, у нас украли гроші. Мова йде про близько 4,5-5 мільйонів гривень до кінця року, - розповів голова Заставнівської ОТГ Василь Радиш.

З пікетувальниками вийшов поспілкуватися голова ОДА Сергій Осачук. Він вислухав їх та запросив на нараду, яка відбудеться за участю голови Заставнівської РДА і районної ради.

У випадку, якщо людей не почують, вони кажуть, що готові до радикальних дій: будуть перекривати дороги.

Учасники акції використовували засоби індивідуального захисту (маски, респіратори, рукавички). Для забезпечення публічної безпеки і порядку було залучено 10 правоохоронців.

Раніше повідомлялось, що через паводки на Прикарпатті вже підтоплено понад 7 тисяч будинків.