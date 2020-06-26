Жители Заставнивской ОТГ пикетировали Черновицкую ОГА
В Черновцах несколько десятков жителей Заставнивской объединенной территориальной общины устроили мирную акцию протеста возле помещения Черновицкой областной государственной администрации. Участие в акции приняли около 40 человек.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на АСС.
Мирная акция состоялась по инициативе Заставнивской ОТГ относительно уплаты налога на доходы физических лиц в районный бюджет, а не бюджет Заставнивской ОТГ.
Районный совет вместе с Заставнівською администрацией забрала от организаций, которые зарегистрированы в ОТГ, налог на доходы физических лиц. Это нарушает налоговый кодекс и другие законы. К тому же, эти деньги уже были заложены в бюджете ОТГ. Фактически, у нас украли деньги. Речь идет о порядка 4,5-5 миллионов гривен до конца года, - рассказал председатель Заставнивской ОТГ Василий Радыш.
С пикетчиками вышел председатель ОГА Сергей Осачук. Он выслушал их и пригласил на совещание, которое состоится с участием председателя Заставнивской РГА и районного совета.
В случае, если людей не услышат, они говорят, что готовы к радикальным действиям: будут перекрывать дороги.
Участники акции использовали средства индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки). Для обеспечения публичной безопасности и порядка было привлечено 10 правоохранителей.
Ранее сообщалось, что из-за наводнения на Прикарпатье уже подтоплено более 7 тысяч домов.