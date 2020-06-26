Жители Заставнивской ОТГ пикетировали Черновицкую ОГА

Участники пикета проводят акцию из-за уплаты налога на доходы физических лиц в районный бюджет, а не бюджет Заставнивской ОТГ

Участники пикета проводят акцию из-за уплаты налога на доходы физических лиц в районный бюджет, а не бюджет Заставнивской ОТГ

Фото: tva

В Черновцах несколько десятков жителей Заставнивской объединенной территориальной общины устроили мирную акцию протеста возле помещения Черновицкой областной государственной администрации. Участие в акции приняли около 40 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на АСС.

Мирная акция состоялась по инициативе Заставнивской ОТГ относительно уплаты налога на доходы физических лиц в районный бюджет, а не бюджет Заставнивской ОТГ.

Районный совет вместе с Заставнівською администрацией забрала от организаций, которые зарегистрированы в ОТГ, налог на доходы физических лиц. Это нарушает налоговый кодекс и другие законы. К тому же, эти деньги уже были заложены в бюджете ОТГ. Фактически, у нас украли деньги. Речь идет о порядка 4,5-5 миллионов гривен до конца года, - рассказал председатель Заставнивской ОТГ Василий Радыш.

С пикетчиками вышел председатель ОГА Сергей Осачук. Он выслушал их и пригласил на совещание, которое состоится с участием председателя Заставнивской РГА и районного совета.

В случае, если людей не услышат, они говорят, что готовы к радикальным действиям: будут перекрывать дороги.

Участники акции использовали средства индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки). Для обеспечения публичной безопасности и порядка было привлечено 10 правоохранителей.

Ранее сообщалось, что из-за наводнения на Прикарпатье уже подтоплено более 7 тысяч домов.