В автопарку Чернівецької ОДА нарахували фінансових порушень на понад мільйон гривень

Ревізія КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад", яка надає транспортні послуги Чернівецькій ОДА, обласній раді та їх підрозділам, виявила фінансові порушення на понад 1,2 мільйона гривень

Ревізія КП "Дирекція з обслуговування майна спільної власності територіальних громад", яка надає транспортні послуги Чернівецькій ОДА, обласній раді та їх підрозділам, виявила фінансові порушення на понад 1,2 мільйона гривень

Про це йдеться у прес-релізі управління Західного офісу Держаудитслужби в Чернівецькій області, пише RegioNews.

"Автотранспортний парк налічує 34 одиниці транспортних засобів, з яких 96% випущені більш як 15 років тому, зокрема 56% – понад 20 років тому. Як наслідок, підприємство витрачає значні суми коштів на ремонт автотранспорту. До того ж вартість ремонту окремих транспортних одиниць сягала 118–208 тис. грн, а загалом за 2018–2019 роки витрачено на ремонт транспорту 1352,1 тис. гривень. Загалом ревізією виявлено фінансових порушень на 1252,6 тис. грн, з них незаконних витрат та недостач коштів та майна на 604,6 тис. гривень", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, підприємство незаконно витратило понад пів мільйона гривень на виплату окремим працівникам зарплати, премій і допомог, доплат і надбавок.

Через внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт з ремонту приміщень адмінбудівлі облради та ОДА підприємство було зайво сплачено підрядній організації 48,6 тис. грн.

Також ревізія визнала, що протягом 2019 року підприємство закупило автотранспортні послуги майже на півмільйона гривень не на конкурсних умовах, як визначено у законодавстві. Під час закупівлі автотранспортних засобів та вишки автомобільної переможцями визнано учасників, пропозиції яких не відповідали вимогам тендерної документації.

З обліку підприємства необґрунтовано списано 34 куб. м дров на суму 20,7 тис. грн. за дні, коли опалювальний період вже було завершено або ще не розпочато.

Виявлено випадки списання пально-мастильних матеріалів, запчастин без відповідних документів та понад встановлені норми недостачі пального загалом на 3,9 тис. грн, а також інші фінансові порушення.

Під час ревізії відшкодовано втрат на 53,5 тис. грн. та усунуто інших фінансових порушень на 101,5 тис. грн. Підприємству надіслано вимоги про усунення виявлених порушень. На 4 осіб складено протоколи про адмінправопорушення з фінансових питань та на 3 – про порушення законодавства про закупівлю.

Матеріали ревізії передано для розгляду до правоохоронних органів.