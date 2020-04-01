У мера одного з міст на Буковині виявили прослушку в робочому кабінеті
Про це повідомили у прес-службі Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області, пише RegioNews.
"Поліція вилучила пристрій. Відомості про подію слідчі Заставнівського відділення поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією статті 182 Кримінального кодексу України", – повідомили у прес-службі.
Мер Заставни Василь Радиш у відеозверненні, оприлюдненому на сторінці Заставнівської міськради у Facebook, прокоментува ситуацію. На думку Радиша, знахідка пов’язана з його професійною діяльністю.
"Вони хочуть закрити рота тому, хто гавкає багато. А я не перестаю гавкати. Негарно. Я не знаю, що сказати, але я просто хочу, щоб ви бачили всі, бо я потім не доведу, що я це все знайшов", - додав він, показуючи знайдену прослушку.
Опубліковано Zastavnivska Miska Rada Вівторок, 31 березня 2020 р.
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