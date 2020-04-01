У Чернівецькій області в службовому кабінеті мера міста Заставна Василя Радиша виявили пристрій для аудіо- та відеофіксації інформації

Фото: Заставна сьогодні

У Чернівецькій області в службовому кабінеті мера міста Заставна Василя Радиша виявили пристрій для аудіо- та відеофіксації інформації

Про це повідомили у прес-службі Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області, пише RegioNews.

"Поліція вилучила пристрій. Відомості про подію слідчі Заставнівського відділення поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією статті 182 Кримінального кодексу України", – повідомили у прес-службі.



Мер Заставни Василь Радиш у відеозверненні, оприлюдненому на сторінці Заставнівської міськради у Facebook, прокоментува ситуацію. На думку Радиша, знахідка пов’язана з його професійною діяльністю.



"Вони хочуть закрити рота тому, хто гавкає багато. А я не перестаю гавкати. Негарно. Я не знаю, що сказати, але я просто хочу, щоб ви бачили всі, бо я потім не доведу, що я це все знайшов", - додав він, показуючи знайдену прослушку.