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01 квітня 2020, 16:48 10

У мера одного з міст на Буковині виявили прослушку в робочому кабінеті

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01 квітня 2020, 16:48 10
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У Чернівецькій області в службовому кабінеті мера міста Заставна Василя Радиша виявили пристрій для аудіо- та відеофіксації інформації
Фото: Заставна сьогодні
У Чернівецькій області в службовому кабінеті мера міста Заставна Василя Радиша виявили пристрій для аудіо- та відеофіксації інформації

Про це повідомили у прес-службі Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області, пише RegioNews.

"Поліція вилучила пристрій. Відомості про подію слідчі Заставнівського відділення поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією статті 182 Кримінального кодексу України", – повідомили у прес-службі.

Мер Заставни Василь Радиш у відеозверненні, оприлюдненому на сторінці Заставнівської міськради у Facebook, прокоментува ситуацію. На думку Радиша, знахідка пов’язана з його професійною діяльністю.

"Вони хочуть закрити рота тому, хто гавкає багато. А я не перестаю гавкати. Негарно. Я не знаю, що сказати, але я просто хочу, щоб ви бачили всі, бо я потім не доведу, що я це все знайшов", - додав він, показуючи знайдену прослушку.

Опубліковано Zastavnivska Miska Rada Вівторок, 31 березня 2020 р.


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