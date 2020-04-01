У мэра одного из городов на Буковине обнаружили прослушку в рабочем кабинете
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполіції в Черновицкой области, пишет RegioNews.
"Полиция изъяла устройство. Сведения о происшествии следователи Заставнивского отделения полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией статьи 182 Уголовного кодекса Украины", – сообщили в пресс-службе.
Мэр Заставны Василий Радыш в видеообращении, обнародованном на странице Заставновского горсовета в Facebook, прокоментува ситуацию. По мнению Радыша, находка связана с его профессиональной деятельностью.
"Они хотят закрыть рот тому, кто много лает. А я не перестаю лаять. Некрасиво. Я не знаю, что сказать, но я просто хочу, чтобы вы видели все, потому что я потом не докажу, что я это все нашел", - добавил он, показывая найденную прослушку.
Опубликовано Zastavnivska Miska Rada Вторник, 31 марта 2020 г.
- 19:48 01 апреля На Донбассе произошел очередной бой, есть раненые
- 19:30 01 апреля Зеленский украинцам за рубежом: без обсервации возвращение невозможно
- 19:20 01 апреля В Запорожской области устанавливают пропускные пункты: зафиксировано уже 19 случаев заражения COVID-19
- 19:12 01 апреля Ермак-младший решил за деньги конкурентов уничтожить международный бизнес в Одессе - СМИ
- 19:02 01 апреля Первая больная COVID-19 в "ДНР”: известны подробности
- 18:53 01 апреля На Закарпатье ранили мужчину и забрали у него 800 тысяч гривен
- 09:40 01 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 10:00 26 марта Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
- 10:12 27 марта Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
- 14:00 25 марта Семейный бизнес Табаловых или кто еще зарабатывает на автовокзалах Кировоградщины
- 17:30 27 марта Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств