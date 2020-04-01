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01 апреля 2020, 16:48 10

У мэра одного из городов на Буковине обнаружили прослушку в рабочем кабинете

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01 апреля 2020, 16:48 10
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В Черновицкой области в служебном кабинете мэра города Заставна Василия Радыша обнаружили устройство для аудио - и видеофиксации информации
Фото: Заставна сегодня
В Черновицкой области в служебном кабинете мэра города Заставна Василия Радыша обнаружили устройство для аудио - и видеофиксации информации

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполіції в Черновицкой области, пишет RegioNews.

"Полиция изъяла устройство. Сведения о происшествии следователи Заставнивского отделения полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией статьи 182 Уголовного кодекса Украины", – сообщили в пресс-службе.

Мэр Заставны Василий Радыш в видеообращении, обнародованном на странице Заставновского горсовета в Facebook, прокоментува ситуацию. По мнению Радыша, находка связана с его профессиональной деятельностью.

"Они хотят закрыть рот тому, кто много лает. А я не перестаю лаять. Некрасиво. Я не знаю, что сказать, но я просто хочу, чтобы вы видели все, потому что я потом не докажу, что я это все нашел", - добавил он, показывая найденную прослушку.

Опубликовано Zastavnivska Miska Rada Вторник, 31 марта 2020 г.


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