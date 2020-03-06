У Чернівцях під час кадрового конкурсу помер кандидат на посаду головлікаря обласної лікарні

У Чернівцях під час проведення кадрового конкурсу на заміщення вакантної посади головного лікаря Чернівецької обласної клінічної лікарні раптово знепритомнів, а згодом помер один з кандидатів Віктор Дорош

У Чернівцях під час проведення кадрового конкурсу на заміщення вакантної посади головного лікаря Чернівецької обласної клінічної лікарні раптово знепритомнів, а згодом помер один з кандидатів Віктор Дорош

Про це пише RegioNews з посиланням на molbuk.ua. Цю інформацію підтвердили у Лікарні швидкої медичної допомоги та чернівецькій облраді. Віктор Дорош був лікарем Чернівецької обласної клінічної лікарні, лікарем-хірургом вищої кваліфікаційної категорії. 4 березня йому виповнилося 52 роки.

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