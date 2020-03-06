В Черновцах во время кадрового конкурса умер кандидат на должность главврача областной больницы

В Черновцах во время проведения кадрового конкурса на замещение вакантной должности главного врача Черновицкой областной клинической больницы внезапно потерял сознание, а затем скончался один из кандидатов Виктор Дорош

В Черновцах во время проведения кадрового конкурса на замещение вакантной должности главного врача Черновицкой областной клинической больницы внезапно потерял сознание, а затем скончался один из кандидатов Виктор Дорош

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на molbuk.ua. Эту информацию подтвердили в Больнице скорой медицинской помощи и Черновицком облсовете. Виктор Дорош был врачом Черновицкой областной клинической больницы, врачом-хирургом высшей квалификационной категории. 4 марта ему исполнилось 52 года.

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