В Черновцах во время кадрового конкурса умер кандидат на должность главврача областной больницы
В Черновцах во время проведения кадрового конкурса на замещение вакантной должности главного врача Черновицкой областной клинической больницы внезапно потерял сознание, а затем скончался один из кандидатов Виктор Дорош
В Черновцах во время проведения кадрового конкурса на замещение вакантной должности главного врача Черновицкой областной клинической больницы внезапно потерял сознание, а затем скончался один из кандидатов Виктор Дорош
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.
Эту информацию подтвердили в Больнице скорой медицинской помощи и Черновицком облсовете.
Виктор Дорош был врачом Черновицкой областной клинической больницы, врачом-хирургом высшей квалификационной категории. 4 марта ему исполнилось 52 года.
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