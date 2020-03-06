В Черновцах еще одну женщину проверяют на грипп и коронавирус

Больная находится в областной больнице. Она была в контакте с человеком, у которого подозревают коронавирус

Больная находится в областной больнице. Она была в контакте с человеком, у которого подозревают коронавирус

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ИА АСС. Как сообщил заведующий отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний "Черновицкого областного лабораторного центра Минздрава Украины" Юрий Падурару, больная поступила в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы ночью. Жалобы - высокая температура и головная боль.



"Пациентка сообщила, что была в контакте с больным, у которого подозревают коронавирус, поэтому только заболела, обратилась в больницу, - отметил Юрий Падурару. - Мы взяли анализ на грипп, а также - на коронавирус. Последний отправили в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья Киева". Напоминаем, еще пятерых буковинцев проверяют на коронавирус.

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