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05 марта 2020, 22:05 12

Все школы и вузы Черновцов закрыли на карантин

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05 марта 2020, 22:05 12
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Вынужденные каникулы из-за коронавируса будут продолжаться с 6 до 22 марта
Вынужденные каникулы из-за коронавируса будут продолжаться с 6 до 22 марта

Об этом сообщает корреспондент RegioNews.

Чтобы предотвратить распространение коронавируса и обезопасить от заражения детей во всех школах и вузах Черновицкой области с завтрашнего дня, 6 марта, приостановили обучение. Такое решение было принято на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"В садах органам местного самоуправления рекомендовано приостановить воспитательный процесс тоже. Мы еще будем изучать данный вопрос, каким образом родителям будет обеспечена возможность находиться дома с детьми", - сообщил Алексей Каспрук, городской голова (на видео). Однако завтра сады еще работать.

КАРАНТИН! прошу поширити інформацію.

Опубліковано Олексієм Каспруком Четвер, 5 березня 2020 р.

Напоминаем, об ограничительных мерах в Украине через коронавирус сообщил в Новых Санжарах главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, ограничительные меры коснутся школ и массовых мероприятий.


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