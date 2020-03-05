Все школы и вузы Черновцов закрыли на карантин

Вынужденные каникулы из-за коронавируса будут продолжаться с 6 до 22 марта

Вынужденные каникулы из-за коронавируса будут продолжаться с 6 до 22 марта

Об этом сообщает корреспондент RegioNews.

Чтобы предотвратить распространение коронавируса и обезопасить от заражения детей во всех школах и вузах Черновицкой области с завтрашнего дня, 6 марта, приостановили обучение. Такое решение было принято на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"В садах органам местного самоуправления рекомендовано приостановить воспитательный процесс тоже. Мы еще будем изучать данный вопрос, каким образом родителям будет обеспечена возможность находиться дома с детьми", - сообщил Алексей Каспрук, городской голова (на видео). Однако завтра сады еще работать.

КАРАНТИН! прошу поширити інформацію. Опубліковано Олексієм Каспруком Четвер, 5 березня 2020 р.

Напоминаем, об ограничительных мерах в Украине через коронавирус сообщил в Новых Санжарах главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, ограничительные меры коснутся школ и массовых мероприятий.