В Черновцах самоизолированным людям волонтеры будут бесплатно доставлять продукты и лекарства

Волонтеры будут доставлять черновчанам продукты питания, лекарства и другие жизненно необходимые вещи, чтобы обеспечить покой граждан города

Волонтеры будут доставлять черновчанам продукты питания, лекарства и другие жизненно необходимые вещи, чтобы обеспечить покой граждан города

Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель волонтерской организации "Волонтерское движение Буковины" Екатерина Пономарева.

Увага Волонтери нашої організації готові допомогти людям, які знаходяться, або будуть знаходитися в самоізоляції. З... Опубліковано Катериною Пономарьовою Середа, 4 березня 2020 р.

Общественная организация "Волонтерское движение Буковины" помогает людям, которые находятся или будут в самоизоляции. Товары добровольцы смогут приобрести за деньги изолированных, а вот доставлять бесплатно.



"Волонтерское движение Буковины" уже создал чат в вайбери, где каждый желающий может обратиться с просьбой принести продукты или лекарства. Также в чате могут участвовать и те, кто не нуждается в помощи, а хочет помочь.