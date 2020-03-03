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Коронавірус в Україні: ВООЗ прогнозує зростання числа заражених
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03 березня 2020, 22:53 42

Голова Чернівецької ОДА проводить терміновий брифінг щодо коронавірусу

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03 березня 2020, 22:53 42
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Інформація про ситуацію з коронавірусом на даний час
Терміновий брифінг в Чернівецькій ОДА

Терміновий брифінг в Чернівецькій ОДА

Опубліковано Чернівецький промінь Вівторок, 3 березня 2020 р.


коронавірус
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