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Юрій Чевордов політичний експерт info@regionews.ua
12 листопада 2024, 18:43

Зміна риторики після перемоги Трампа: як говорити з новою Америкою

12 листопада 2024, 18:43
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Перемога Дональда Трампа змінює не тільки американську політику. Вона кардинально міняє правила комунікації для України. І чим швидше ми це зрозуміємо, тим краще
Перемога Дональда Трампа змінює не тільки американську політику. Вона кардинально міняє правила комунікації для України. І чим швидше ми це зрозуміємо, тим краще
фото: x.com/realDonaldTrump
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Час яскравих промов про "захист демократії" та "світовий порядок" закінчився з програшем демократів. Нова адміністрація буде говорити мовою угод, цифр та конкретних результатів. І або ми навчимося говорити цією мовою, або ризикуємо втратити підтримку головного союзника.

Що розуміє Трамп? Він розуміє бізнес. Для нього війна в Україні – це не боротьба добра зі злом, а складна геополітична оборудка, де кожен крок має приносити конкретну вигоду Америці.

Тому замість "ми боремося за демократію" має звучати "кожен долар допомоги Україні – це два долари збитків для головних конкурентів США". Замість "зупиніть агресора" – "ваша зброя демонструє перевагу над російською у реальному бою".

Особливо важливо змінити риторику щодо союзу Москва-Пхеньян-Тегеран. Для команди Трампа це не "порушення світового порядку", а "створення анти-американського альянсу, який загрожує долару та контролю над світовими ринками".

Ми маємо говорити про те, як наша боротьба:

- послаблює вплив Китаю
- відкриває європейський ринок для американського газу
- підвищує продажі американської зброї
- створює нові можливості для американського бізнесу

Це не цинізм, а реальність. У світі Трампа немає місця абстрактним цінностям. Є конкретні інтереси, цифри та результати.

І якщо ми хочемо зберегти підтримку США, доведеться вчитися рахувати і показувати вигоду. Бо Трампа не цікавить, хто правий. Його цікавить, хто вигідний для Америки.

А ми маємо довести, що підтримка України – це не благодійність, а вигідна інвестиція для США. Решта – лірика, яка більше не працює.

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