Зміна риторики після перемоги Трампа: як говорити з новою Америкою
Час яскравих промов про "захист демократії" та "світовий порядок" закінчився з програшем демократів. Нова адміністрація буде говорити мовою угод, цифр та конкретних результатів. І або ми навчимося говорити цією мовою, або ризикуємо втратити підтримку головного союзника.
Що розуміє Трамп? Він розуміє бізнес. Для нього війна в Україні – це не боротьба добра зі злом, а складна геополітична оборудка, де кожен крок має приносити конкретну вигоду Америці.
Тому замість "ми боремося за демократію" має звучати "кожен долар допомоги Україні – це два долари збитків для головних конкурентів США". Замість "зупиніть агресора" – "ваша зброя демонструє перевагу над російською у реальному бою".
Особливо важливо змінити риторику щодо союзу Москва-Пхеньян-Тегеран. Для команди Трампа це не "порушення світового порядку", а "створення анти-американського альянсу, який загрожує долару та контролю над світовими ринками".
Ми маємо говорити про те, як наша боротьба:
- послаблює вплив Китаю
- відкриває європейський ринок для американського газу
- підвищує продажі американської зброї
- створює нові можливості для американського бізнесу
Це не цинізм, а реальність. У світі Трампа немає місця абстрактним цінностям. Є конкретні інтереси, цифри та результати.
І якщо ми хочемо зберегти підтримку США, доведеться вчитися рахувати і показувати вигоду. Бо Трампа не цікавить, хто правий. Його цікавить, хто вигідний для Америки.
А ми маємо довести, що підтримка України – це не благодійність, а вигідна інвестиція для США. Решта – лірика, яка більше не працює.