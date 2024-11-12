Изменение риторики после победы Трампа: как говорить с новой Америкой
Время ярких речей о "защите демократии" и "мировом порядке" закончилось с проигрышем демократов. Новая администрация будет говорить на языке соглашений, цифр и конкретных результатов. И либо мы научимся говорить на этом языке, либо рискуем потерять поддержку главного союзника.
Что понимает Трамп? Он понимает бизнес. Для него война в Украине – это не борьба добра со злом, а сложная геополитическая сделка, где каждый шаг должен приносить конкретную выгоду Америке.
Поэтому вместо "мы боремся за демократию" должен звучать "каждый доллар помощи Украине – это два доллара ущерба главным конкурентам США". Вместо "остановите агрессора" – "ваше оружие демонстрирует превосходство над российским в реальном бою".
Особенно важно изменить риторику по союзу Москва-Пхеньян-Тегеран. Для команды Трампа это не "нарушение мирового порядка", а "создание антиамериканского альянса, угрожающего доллару и контролю над мировыми рынками".
Мы должны говорить о том, как наша борьба:
- ослабляет влияние Китая
- открывает европейский рынок для американского газа
- повышает продажи американского оружия
- создает новые возможности для американского бизнеса
Это не цинизм, а действительность. В мире Трампа нет места абстрактным ценностям. Есть конкретные интересы, цифры и результаты.
И если мы хотим сохранить поддержку США, придется учиться считать и показывать выгоду. Ибо Трампа не интересует, кто прав. Его интересует, кто выгоден Америке.
А мы должны доказать, что поддержка Украины – это не благотворительность, а выгодная инвестиция для США. Остальное – лирика, которая больше не работает.