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Юрий Чевордов политический эксперт info@regionews.ua
12 ноября 2024, 18:43

Изменение риторики после победы Трампа: как говорить с новой Америкой

12 ноября 2024, 18:43
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Победа Дональда Трампа меняет не только американскую политику. Она кардинально меняет правила коммуникации для Украины. И чем быстрее мы это поймем, тем лучше
Победа Дональда Трампа меняет не только американскую политику. Она кардинально меняет правила коммуникации для Украины. И чем быстрее мы это поймем, тем лучше
фото: x.com/realDonaldTrump
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Время ярких речей о "защите демократии" и "мировом порядке" закончилось с проигрышем демократов. Новая администрация будет говорить на языке соглашений, цифр и конкретных результатов. И либо мы научимся говорить на этом языке, либо рискуем потерять поддержку главного союзника.

Что понимает Трамп? Он понимает бизнес. Для него война в Украине – это не борьба добра со злом, а сложная геополитическая сделка, где каждый шаг должен приносить конкретную выгоду Америке.

Поэтому вместо "мы боремся за демократию" должен звучать "каждый доллар помощи Украине – это два доллара ущерба главным конкурентам США". Вместо "остановите агрессора" – "ваше оружие демонстрирует превосходство над российским в реальном бою".

Особенно важно изменить риторику по союзу Москва-Пхеньян-Тегеран. Для команды Трампа это не "нарушение мирового порядка", а "создание антиамериканского альянса, угрожающего доллару и контролю над мировыми рынками".

Мы должны говорить о том, как наша борьба:

- ослабляет влияние Китая
- открывает европейский рынок для американского газа
- повышает продажи американского оружия
- создает новые возможности для американского бизнеса

Это не цинизм, а действительность. В мире Трампа нет места абстрактным ценностям. Есть конкретные интересы, цифры и результаты.

И если мы хотим сохранить поддержку США, придется учиться считать и показывать выгоду. Ибо Трампа не интересует, кто прав. Его интересует, кто выгоден Америке.

А мы должны доказать, что поддержка Украины – это не благотворительность, а выгодная инвестиция для США. Остальное – лирика, которая больше не работает.

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